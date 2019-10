Nordkorea kritisiert Südkoreas Zeremonie zum Tag der Streitkräfte

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die jüngsten militärischen Veranstaltungen in Südkorea kritisiert.Die nordkoreansiche Propagandawebseite „Ryomyong“ kritisierte am Mittwoch eine Zeremonie zum 69. Jubliäum der Wiedereroberung von Seoul im Koreakrieg. Es hieß, dass die am 28. September vom Kommando der Marineinfanterie veranstaltete Zeremonie die Konfrontationsstimmung angeheizt habe.Die Webseite erhob zudem Protest gegen die offizielle Zeremonie zum Tag der Streitkräfte, die am 1. Oktober in Anwesenheit von Präsident Moon Jae-in auf der Luftwaffenbasis in Daegu stattfand. Es stelle eine offenkundige Bedrohung und eine vorsätzliche Provokation gegen Nordkorea dar, dass Südkorea mit seinem angeblichen Mut geprahlt habe, indem es hochmoderne Kriegsgeräte aus den USA in der Luft fliegen lassen habe.Südkorea feiere den Sieg, obwohl es im Koreakrieg eine zerschmetternde Niederlage erlitten habe. Damit zeige Südkorea deutlich, dass es unverändert mit Unterstützung ausländischer Kräfte eine Konfronation mit Nordkorea suche, obwohl es nach außen über Versöhnung und Frieden spreche, hieß es.Südkorea müsse erkennen, dass sein rücksichtsloser Konfrontationsversuch gegenüber Nordkorea die aktuelle festgefahrene Lage in eine unwiderrufliche Katastrophe treibe, betonte die Webseite.