Nordkorea strahlt Dokumentarfilm mit Szenen von ICBM-Tests aus

Photo : YONHAP News

Nach den gescheiterten Atomgesprächen mit den USA in der Vorwoche in Schweden hat Nordkorea einen Dokumentarfilm veröffentlicht, in dem auch Szenen von Tests seiner ballistischen Interkontinentalraketen (ICBM) gezeigt werden.Das nordkoreanische Staatsfernsehen KCTV strahlte am Mittwoch einen 100-minütigen Dokumentarfilm aus, der die Erfolge des bisherigen Regimes in Hinsicht auf seine Eigenständigkeit zeigt.In der zweiten Hälfte des Films wurden rund vier Minuten lang alle Waffen und Raketen präsentiert, die unter der Herrschaft von Kim Jong-un getestet wurden. Dazu zählen die Interkontinentalraketen Hwasong-14 und -15.Die Veröffentlichung des Dokumentarfilms nach den gescheiterten Verhandlungen wird als Druckausübung gegenüber den USA verstanden, um deren Haltungsänderung zu bewirken. Zugleich wird dies als Nordkoreas Botschaft interpretiert, die Entwicklung neuer Waffen nicht einstellen und die Verteidigungsfähigkeit zur Selbstverteidigung weiter verstärken zu wollen.