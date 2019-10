Robotermesse in Südkorea eröffnet

Photo : YONHAP News

Die größte und längste Robotermesse in Südkorea, Robotworld, ist am Mittwoch im Messekomplex KINTEX in Goyang eröffnet worden.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Enerige findet die Robotworld dieses Jahr zum 14. Mal und im bisher größten Umfang statt. Daran nehmen 160 Unternehmen aus zehn Ländern teil.Auf dem Programm der viertägigen Messe stehen eine Ausstellung, ein Wettbewerb und eine Konferenz.Anlässlich der Messe verwies ein Beamter des Industrieministeriums auf Schwierigkeiten bei einheimischen Herstellungunternehmen wegen Japans Exportrestriktionen. Er betonte, dass die Zuliefer, Hersteller und Nutzer von Robotern ihre Kräfte bündeln sollten, um Südkoreas Selbstständigkeit bei Materialien, Teilen und Ausrüstung zu ermöglichen und dem verarbeitenden Gewerbe wieder in Schwung zu bringen.