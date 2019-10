Seoul respektiert Erklärung von EU-Mitgliedern gegen Nordkoreas Raketentest

Photo : KBS News

Das südkoreanische Außenministerium respektiert nach eigenen Angaben eine kürzlich veröffentlichte gemeinsame Erklärung von sechs EU-Mitgliedstaaten zur Verurteilung des jüngsten Raketentests Nordkoreas.Der UN-Sicherheitsrat habe am Dienstag bei einer Sitzung hinter verschlossenen Türen über Nordkoreas Raketentest diskutiert, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Mittwoch. Daraufhin hätten sechs EU-Mitglieder eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben, diese respektiere Südkorea.Ob der Test einer angeblichen U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstieße, darüber müsste der Sicherheitsrat entscheiden, fügte er hinzu.Nach einer Sitzung des Weltsicherheitsrats am Dienstag (Ortszeit) hatten die UN-Botschafter Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Belgiens, Polens und Estlands eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin steht, dass Nordkoreas jüngster Raketentest einen eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des Gremiums darstelle.Nordkorea hatte am 2. Oktober in der Umgebung von Wonsan eine ballistische Rakete gestartet. Am folgenden Tag hatte das Land bekannt gegeben, die SLBM vom Typ Pukkuksong-3 erfolgreich getestet zu haben.