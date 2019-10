14. Fall von Afrikanischer Schweinepest in Südkorea bestätigt

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist ein weiterer Fall der Afrikanischen Schweinepest nachgewiesen worden.Auf einem Schweinehof in Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi wurde am Mittwoch bei Tests die Ansteckung bestätigt. Dort wurde der Verdacht auf die Seuche gemeldet, nachdem vier Schweine Symptome gezeigt hatten.Es ist der erste Ansteckungsfall seit dem 3. Oktober. Die gesamte Zahl der Ausbrüche in Südkorea stieg somit auf 14.Die Behörden beschlossen, etwa 8.000 Schweine im Umkreis von drei Kilometern einschließlich der Tiere auf der betroffenen Farm zu keulen und epidemiologische Untersuchungen durchzuführen.Ein 48-stündiges Bewegungs- und Transportverbot gilt ab 23.10 Uhr am Mittwoch für den Landkreis Yeoncheon.