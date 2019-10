Samsung plant massive Investitionen in Display-Sektor der nächsten Generation

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstag an einer Zeremonie der Investitionsvereinbarung von Samsung Display teilgenommen.Dies gab das Präsidialamt in Seoul bekannt.Bei der Zeremonie habe Moon Samsung Display dazu ermutigt, sich durch aggressive Investitionen zum weltweit führenden Anbieter für Displays zu entwickeln.Bei der Zeremonie im Samsung Display-Werk in Asan in der Provinz Süd-Chungcheong, versprach das Technologieunternehmen, bis 2025 13,1 Billionen Won oder 10,6 Milliarden Dollar in den Display-Sektor der nächsten Generation zu investieren.Die Vereinbarung wurde zwischen Samsung Display, dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie, der Provinz Süd-Chungcheong sowie der Stadt Asan geschlossen.Moon traf auch den stellvertretenden Vorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der den Investitionsplan bei der Zeremonie vorstellte. Es ist ihr siebtes Treffen in diesem Jahr.