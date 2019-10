Südkoreas Atomunterhändler kehrt nach trilateralen Gesprächen von US-Trip heim

Photo : YONHAP News

Südkoreas Atomunterhändler Lee Do-hoon ist am Mittwoch nach einer dreitägigen Reise in die USA zu Gesprächen mit seinen amerikanischen und japanischen Kollegen nach Seoul zurückgekehrt.Der Sonderbeauftragte für Friedens- und Sicherheitsfragen auf der koreanischen Halbinsel, traf sich am Dienstag in Washington mit dem US-Gesandten Stephen Biegun und dem japanischen Gesandten Shigeki Takizaki.Vor seinem Abflug nach Seoul am Dulles International Airport erklärte Lee den Reportern, die drei Seiten hätten vereinbart, ihre gemeinsamen Anstrengungen fortzusetzen, um Fortschritte bei der Denuklearisierung Nordkoreas zu erzielen.Lee ging jedoch nicht weiter auf Einzelheiten der Diskussionen ein.Lees USA-Besuch fand statt, nachdem der amerikanische Nuklearbotschafter Stephen Biegun und sein nordkoreanischer Amtskollege Kim Myong-gil letzte Woche die Atomverhandlungen auf Arbeitsebene in Schweden wieder aufgenommen hatten, die Gespräche jedoch Stunden später ohne Einverständnis abgebrochen hatten.