Interationales K-Pop-Festival findet morgen in Changwon statt

Ein internationales K-Pop-Festival findet am Freitag in Changwon statt.Das Changwon K-Pop World Festival 2019 wird um 19 Uhr im Sportpark in der Stadt in der Provinz Süd-Gyeongsang eröffnet. Das Fest wird von KBS, dem Kulturministerium, dem Außenminsterium und dem Koreanischen Kultur- und Informationsdienst gemeinsam veranstaltet.Die Qualifizierungsrunde fand in etwa 100 Städten von 80 Ländern statt und damit im bisher größten Umfang. Die Finalisten sind 13 Teams aus 13 Ländern einschließlich der USA, Kubas und Deutschlands, die 63 Personen umfassen.Die Finalisten hatten die Gelegenheit, etwa zwei Wochen lang in Südkorea tanzen und singen zu üben und die koreanische Kultur zu erleben. Es ist geplant, dass sechs Teams ausgezeichnet werden.Ein Dokumentarfilm, der den Aufenthalt der Finalisten in Südkorea und das Festival zeigt, wird am 9. und 23. November im KBS 2TV und KBS World TV in 120 Ländern der Welt ausgestrahlt. Dokumentarfilme über die Qualifikationsturniere in fünf Regionen sind bis 25. Oktober jeden Freitagabend bei KBS World TV zu sehen.Das K-Pop World Festival wird das Kulturministerium seit 2011 jedes Jahr veranstaltet.