Nordkorea kritisiert Erklärung europäischer Ratsmitglieder gegen SLBM-Test

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine kürzlich angenommene gemeinsame Erklärung der europäischen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats zur Verurteilung seines jüngsten Tests einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) scharf kritisiert.In einer Stellungnahme bezeichnete ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums am Donnerstag die Erklärung als ernsthafte Provokation.Die Geduld Nordkoreas sei begrenzt. Es gebe keine Garantie dafür, dass seine Geduld auf unbestimmte Zeit anhalten werde, warnte der Sprecher. Er betonte, es sei ungerecht, dass der UN-Sicherheitsrat über den jüngsten Test einer Interkontinenalrakete in den USA geschwiegen und sich lediglich gegen Nordkoreas SLBM-Test gewendet habe.Der Sprecher ging davon aus, dass die USA Drahtzieher der am Dienstag angenommenen Erklärung der europäischen Länder seien. Er wies zugleich auf die Möglichkeit hin, dass Nordkorea ICBM-Tests wieder aufnehmen kann. Nordkorea könne Gegenmaßnahmen gegen den ICBM-Test der USA ergreifen, halte sich jedoch noch davor zurück, hieß es.Er fügte hinzu, dass die Realität Nordkorea dazu dränge, die von ihm ergriffenen wichtigen vorsorglichen Maßnahmen für den Aufbau des Vertrauens mit den USA zu überdenken.