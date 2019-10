Washington fordert von Nordkorea Einhaltung von UN-Resolutionen

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat Nordkorea aufgefordert, Resolutionen des UN-Sicherheitsrats einzuhalten und sich weiter an Gesprächen über die Denuklearisierung zu beteiligen.Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia am Freitag.Das Ministerium teilte mit, Washington fordere Nordkorea auf, Provokationen zu unterlassen, seinen Verpflichtungen gemäß den Resolutionen des UN-Sicherheitsrats nachzukommen und an substanziellen und anhaltenden Verhandlungen beteiligt zu bleiben. Damit sollte Nordkorea seine Rolle erfüllen, um Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu gewährleisten und die Denuklearisierung zu verwirklichen.Das Ressort gab die Position bekannt, als es gebeten wurde, sich zu einer am Donnerstag vom nordkoreanischen Außenministerium abgegebenen Stellungnahme zu äußern. Nordkorea kritisierte darin eine von sechs EU-Mitgliedern abgegebene gemeinsame Erklärung zur Verurteilung dessen jüngsten Tests einer U-Boot-gestützten Rakete.