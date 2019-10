Südkorea will wegen WM-Qualifikationsspiel weiter Nordkoreas Meinung sondieren

Photo : YONHAP News

Südkorea will wegen einer eventuellen Übertragung eines anstehenden Qualifikationsspiels zwischen beiden Koreas für die Fußballweltmeisterschaft in Pjönjgang und der Entsendung einer Anfeuerungstruppe weiter Nordkoreas Position sondieren.Das teilte der stellvertretende Sprecher des Vereinigungsministeriums, Kim Eun-han, mit. Nordkorea habe bisher keine Antwort zu dieser Frage gegeben, was Seoul bedauerlich finde.Der südkoreanische Fußballverband KFA hat über die Asiatische Fußball-Konföderation AFC mit dem nordkoreanischen Pendant über die Reise der südkoreanischen Mannschaft nach Nordkorea für das am 15. Oktober vorgesehene Spiel diskutiert. Dabei hat der KFA den Norden auch um die Zulassung für die Reise südkoreanischer Journalisten, die Übertragung des Spiels und die Entsendung einer Anfeuerungstruppe gebeten. Wie verlautete, habe die Regierung ihrerseits Nordkorea nach seiner Position gefragt.Nordkorea teilte jedoch nur mit, dass die Entscheidung über die Genehmigung der Einreise anderer Personen als die Mannschaft nicht im Zuständigkeitsbereich des Fußballverbandes liege.