Ausstellung koreanischer Kulturgüter findet in Warschau statt

Photo : YONHAP News

In Polen werden mehrere Hundert koreanische Kulturgüter aus dem Zeitraum von der Altsteinzeit bis zum 19. Jahrhundert ausgestellt.Eine Sonderausstellung über die koreanische Kunst findet vom 11. Oktober bis 12. Januar im Nationalmuseum in Warschau statt, teilte das Nationalmuseum Koreas mit. Die Ausstellung werde anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Polen veranstaltet.Die Ausstellung stellt die erste Veranstaltung für die umfassende Vorstellung der koreanischen Geschichte und Kultur in Osteuropa dar. Dabei werden 391 Kunstgegenstände zur Schau gestellt.