Südkoreas Premierminister reist für Thronbesteigung des japanischen Kaisers nach Tokio

Premierminister Lee Nak-yon wird nächste Woche Tokio besuchen, um an der Zeremonie zur Thronbesteigung des japanischen Kaisers teilzunehmen.Die Regierung in Seoul teilte mit, zur Teilnahme an der Zeremonie werde Lee vom 22. bis 24. Oktober nach Japan reisen.Inmitten angespannter Beziehungen zwischen Südkorea und Japan in Handels- und historischen Fragen wird die Aufmerksamkeit auf die Frage gelenkt, ob Lee während seines Tokio-Besuchs Gespräche mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe führen wird.Abe wird voraussichtlich am Rande der Zeremonie Delegationen aus etwa 50 Ländern treffen. Der japanische Fernsehsender NHK berichtete zuvor, dass Abe ein kurzes Treffen mit Lee erwägt, wenn der südkoreanische Ministerpräsident an der Veranstaltung zur Thronbesteigung des Kaisers teilnimmt.