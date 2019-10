Südkorea und Chile verhandeln Verbesserung von FHA

Photo : YONHAP News

Südkorea und Chile haben am Montag in Seoul die dritte Runde der Verhandlungen für die Verbesserung ihres bilateralen Freihandelsabkommens (FHA) begonnen.Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Sonntag mit, dass die Delegationen beider Regierungen noch bis Mittwoch verhandeln würden.Bei der dritten Runde werden Diskussionen auf sieben Gebieten geführt, darunter Waren, geistiges Eigentumsrecht und Kooperation.Der südkoreanische Chefunterhändler Kim Ki-joon sagte, die Delegation werde sämtliche Bemühungen unternehmen, damit das seit dem Inkrafttreten des bilateralen Freihandelspaktes veränderte Handelsumfeld und die Erfahrungen beider Länder mit der wirtschaftlichen Kooperation berücksichtigt würden.Der Freihandelspakt zwischen Südkorea und Chile traten im Jahr 2004 in Kraft.