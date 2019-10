Zeitung: Abchasien fungiert als Schlupfloch für UN-Sanktionen durch nordkoreanische Arbeiter

Photo : YONHAP News

Abchasien fungiert laut einem US-Zeitungsbericht als Schlupfloch für die UN-Sanktionen gegen den Devisenerwerb durch nordkoreanische Arbeiter.Die „Washington Post“ berichtete am Sonntag (Ortszeit) über nordkoreanische Arbeiter, die auf Baustellen in der Republik Abchasien am Schwarzen Meer arbeiten.Abchasien sei für Russland ein geeigneter Ort, um die Sanktionen der Vereinten Nationen zu umgehen, die die Ausweisung und Rückführung aller nordkoreanischen Gastarbeiter fordern.Abchasien ist völkerrechtlich ein Teil von Georgien, erklärte jedoch 2008 einseitig seine Unabhängigkeit. In der Weltgemeinschaft haben lediglich einige Länder einschließlich Russland Abchasien als unabhängigen Staat anerkannt. Abchasien ist zudem kein UN-Mitglied.Abchasien ist daher nicht dazu verpflichtet, die UN-Sanktionsresolutionen gegen Nordkorea einzuhalten. Deshalb nutze Russland Abchasien als Mittel, die Pflicht zur Rückführung nordkoreanischer Arbeiter ins Heimatland nicht zu erfüllen.Um den Geldhahn für Nordkoreas Entwicklung von Atomwaffen zuzudrehen, hatten die Vereinten Nationen im Jahr 2017 eine Resolution verabschiedet, dernach alle nordkoreanischen Gastarbeiter bis Ende dieses Jahres heimgeschickt werden sollen. Die Zahl der nordkoreanischen Arbeiter in Russland sank von einem Höchststand von etwa 40.000 auf mittlerweile 10.000. Moskau hat versprochen, bis 22. Dezember sämtliche nordkoreanischen Arbeiter in ihr Heimatland zu schicken.