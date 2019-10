Südkoreanische Fußballmannschaft reist für WM-Qualifikationsspiel nach Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft ist am Sonntag zu einem Qualifikationsspiel mit Nordkorea für die Weltmeisterschaft nach Pjöngjang aufgebrochen.Die Mannschaft unter Trainer Paulo Bento wird am Montag in der nordkoreanischen Hauptstadt eintreffen.Das Qualifikationsspiel zwischen beiden Koreas für die WM 2022 in Katar beginnt um 17.30 Uhr im Kim Il-sung-Stadion in Pjöngjang. Es ist das erste Spiel der südkoreanischen Nationalfußballmannschaft der Männer in Pjöngjang seit einem innerkoreanischen Freundschaftsspiel im Oktober 1990.Angesichts der Verzögerung der Terminkoordinierung durch Nordkorea konnte die Reise einer südkoreanischen Anfeuerungstruppe, von Reporter- und Übertragungsteams nach Pjöngjang nicht zustande kommen.Sowohl Süd- als auch Nordkorea verbuchten in der zweiten Qualifikationsrunde bisher zwei Siege. Aufgrund der Tordifferenz ist Südkorea Spitzenreiter in Gruppe H.Südkorea rangiert auf Platz 37 in der FIFA-Weltrangliste, Nordkorea auf Platz 113. Südkorea verzeichnete gegenüber Nordkorea bisher sieben Siege und eine Niederlage bei acht Unentschieden.