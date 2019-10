Ermittlungen gegen Familie von Justizminister erreichen Endphase

Photo : YONHAP News

Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu den Vorwürfen gegen die Familie von Justizminister Cho Kuk treten nun in die letzte Phase.Professorin Chung Kyung-sim, Chos Ehefrau, wurde am Samstag zum vierten Mal von der Staatsanwaltschaft vorgeladen. Sie wurde über 16 Stunden lang vernommen und konnte erst nach Mitternacht heimkehren.Bei der vierten Befragung sollen verdächtige Investitionen von Chos Familie in einen Private-Equity-Fonds im Mittelpunkt gestanden haben.Sollte die Staatsanwaltschaft noch diese Woche über die Beantragung eines Haftbefehls gegen Chung entscheiden, bleibt nur mehr eine Befragung des Justizministers.Es wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft Ende Oktober oder spätestens Anfang November die Ermittlungen gegen Chos Familie abschließen wird.