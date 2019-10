Nationales Kundgebungen für und gegen Justizminister Cho Kuk in Seoul abgehalten

Befürworter und Gegner von Justizminister Cho Kuk haben jeweils am Samstag in Seoul Kundgebungen abgehalten.



Befürworter der Reform der Staatsanwaltschaft und des Justizministers versammelten sich zu einer Kerzenlicht-Kundgebung vor dem Sitz der Staatsanwaltschaft im Süden Seouls.



Die Teilnehmer forderten, dass die Nationalversammlung die ins Fast-Track-Verfahren gebrachten Gesetzentwürfe für die Reform der Staatsanwaltschaft zügig verabschiedet.



Die Veranstalter erklärten daraufhin, die Kerzenlicht-Kundgebungen vorübergehend einzustellen.



Unterdessen veranstalteten konservative Gruppen sowie die rechtsextreme Partei Our Republican Party ebenfalls im Süden der Hauptstadt Kundgebungen. Sie betonten, dass Cho keine geeignete Person für die Reform der Staatsanwaltschaf sei, und verlangten, ihn zu entlassen und verhaften.