Kultur Festival zum 100-jährigen Jubiläum des koreanischen Kinos

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der koreanischen Filmgeschichte findet ein Festival in Seoul statt.



Am 27. Oktober 1919 wurde der erste koreanische Film in einem Kino in Seoul aufgeführt. Südkorea feiert diesen Tag als Tag des Films.



Das Komitee für die Organisation von Programmen zum hundertjährigen Bestehen des koreanischen Kinos teilte mit, dass das Festival vom 23. bis 27. Oktober stattfinden werde.



Verschiedene Veranstaltungen sind im Rahmen des Festivals geplant. Vom 23. bis 25. Oktober findet ein internationales Seminar über 100 Jahre des koreanischen Kinos statt.



Am 26. und 27. Oktober ist zudem ein Festival für Zuschauer auf dem Gwanghwamun-Platz vorgesehen.



100 wichtige Szenen und Ereignisse in der koreanischen Filmgeschichte werden dabei zur Schau gestellt. Zudem werden 100 Kurzfilme, die von 100 Regisseuren gedreht wurden und jeweils 100 Sekunden dauern, aufgeführt.