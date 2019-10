Neue K-Pop Band SuperM erklimmt Billboard Charts

Photo : YONHAP News

Die neue K-Pop-Gruppe SuperM hat nach der Veröffentlichung ihres ersten Mini-Albums in den USA den ersten Platz in der Liste der 200 Alben von Billboard belegt.Billboard teilte in einer vorläufigen Ankündigung am Sonntag mit, dass SuperMs "The 1st Mini Album", das am 4. Oktober über SM / Capitol Records veröffentlicht wurde, in der Woche bis zum 10. Oktober an der Spitze der Charts stand.Die aus sieben Mitgliedern bestehende Gruppe ist die erste südkoreanische Band seit BTS, die einen Spitzenplatz in den Billboard-Charts belegen konnte.Laut Nielsen Music erwirtschaftete die Gruppe in den USA das Äquivalent von 168.000 Albumverkäufen. Davon entfielen 164.000 auf reguläre Albumverkäufe, etwa 1.000 auf Titelverkäufe und etwas mehr als 3.000 auf Streamingdienste.Zehn heruntergeladene Songs beziehungsweise 1.500 Song-Streams werden als Kauf eines Albums gewertet.Die sieben Mitglieder von SuperM waren zuvor jeweils in anderen K-Pop-Gruppen tätig, darunter Taemin von SHINee, Baekhyun und Kai von EXO, Taeyong und Mark von NCT sowie Lucas und Ten von WayV.