Südkorea will digitale Plattform zur Unterstützung von Exporteuren einrichten

Photo : YONHAP News

Die Regierung in Seoul will eine digitale Plattform einrichten, um Exporte anzukurbeln und die Bemühungen zur Reform der Exportstruktur des Landes zu unterstützen.Dies gab Finanzminister Hong Nam-ki am heutigen Montag bekannt.Minister Hong machte die Bemerkungen während eines Treffens von wirtschaftsbezogenen Ministerien im Regierungskomplex in der Stadt Sejong.Der Finanzminister sagte, die Regierung werde eine Unterstützungsplattform für den digitalen Handel einrichten, um Exporteuren bei der Steuerung von Verfahren wie Verträgen, Zollabfertigung und Logistik zu helfen.Der Minister kündigte außerdem Maßnahmen zur Verbesserung von 33 Vorschriften an, die die Nutzung neuer Branchen und Technologien behinderten.Hong versprach zudem, die Regierung werde ein Filmplanungs- und Entwicklungszentrum einrichten, um den Kinobereich des Landes zu stärken.