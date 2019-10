Staatsanwaltschaft schafft alle Sonderermittlungsabteilungen bis auf drei ab

Photo : YONHAP News

Die Sonderermittlungsabteilungen der Staatsanwaltschaft werden im Zuge der Reform umbenannt und in ihrem Umfang deutlich verkleinert.Eine entsprechende Revision der präsidialen Anordnung über die Organisation der Staatsanwaltschaft legte Justizminister Cho Kuk am Montag vor. Das Justizministerium wird am Dienstag die Revision der Kabinettssitzung einreichen.Gemäß der Änderung werden die Einheiten für Sonderermittlungen, die sich hauptsächlich auf Korruptionsfälle aufgrund von Macht konzentrierten und sich derzeit landesweit bei sieben Staatsanwälten befinden, nur bei den drei Staatsanwälten Seoul Zentral, Daegu und Gwangju übrigbleiben. Sie werden zudem in die Abteilungen für Anti-Korruptions-Ermittlungen umbenannt.Ihre Ermittlungsgegenstände werden zudem konkretisiert. Sie werden sich demnach mit Straftaten in Bezug auf den Dienst von Beamten oder schwerwiegenden Unternehmensverbrechen beschäftigen.Die Revision wird nach der Billigung auf der Kabinettssitzung sofort in Kraft treten.Das Ministerium wird zudem noch im Oktober neue Ermittlungsregeln für den Schutz der Menschenrechte einführen. Sie beinhalten unter anderem die Begrenzung der Dauer einer Befragung auf zwölf Stunden und die Einschränkung nächtlicher Vernehmungen.