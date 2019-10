Zeitung: USA boten Nordkorea teilweise Lockerung von Sanktionen an

Photo : KBS News

Laut einem japanischen Zeitungsbericht haben die USA bei den jüngsten Verhandlungen in Stockholm Nordkorea angeboten, im Gegenzug für praktische Maßnahmen zur Denuklearisierung einen Teil der Wirtschaftssanktionen des UN-Sicherheitsrats zu lockern.Die Lockerung betreffe eine vorübergehende Verschiebung des Verbots des Kohle- und Textilienexports Nordkoreas, schrieb „Yomiuri Shimbun“ am Montag.Kohle und Textilien zählen zu den wichtigsten Exportprodukten Nordkoreas. Der Weltsicherheitsrat hatte 2017 beide Artikel auf die Embargoliste gegen Nordkorea gesetzt.Die Zeitung schrieb unter Berufung auf eine Informationsquelle, dass die von den USA vorgelegte Gegenleistung „kreativen Vorschlägen“ entspreche, über die das US-Außenministerium nach den Verhandlungen am 5. Oktober gesprochen habe.Die US-Regierung habe bisher die Position vertreten, dass an den Sanktionen festgehalten werde, bis eine vollständige Denuklearisierung verwirklicht werde. Es sei das erste Mal gewesen, dass die USA die Lockerung eines Teils der Sanktionen noch vor der Verwirklichung der Denuklearisierung vorgeschlagen hätten, hieß es weiter.