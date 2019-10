Schauspielerin Sulli tot aufgefunden

Photo : YONHAP News

Die Sängerin und Schauspielerin Sulli ist verstorben.Nach Angaben der Polizei von Seongnam wurde die 25-Jährige am Montagnachmittag von ihrem Manager in ihrer Wohnung in der Provinz Gyeonggi tot aufgefunden. Berichten zufolge ging Sullis Manager zum Haus, um sich über ihr Wohlergehen zu informieren, nachdem dieser am Sonntagabend vergeblich versucht hatte, Sulli telefonisch zu kontaktieren.Die Polizei vermutet, dass die Schauspielerin Selbstmord begangen hat. Sie setzt jedoch ihre Ermittlungen fort, um die genaue Todesursache zu ermitteln.Sulli, die 2009 als Mitglied der südkoreanischen Girlgroup f (x) debütierte, verließ die Gruppe 2015, um sich auf ihre Schauspielkarriere zu konzentrieren. Sie hat 2014 ihre Aktivitäten vorübergehend eingestellt, da böswillige Online-Kommentare über sie verbreitet worden waren.