EU untersucht Ungarns staatliche Beihilfe für Battriefabrik von Samsung SDI

Photo : YONHAP News

Die EU-Kommission hat eine Untersuchung dazu eingeleitet, ob Ungarns staatliche Beihilfe für eine Fabrik von Samsung SDI den Beihilfevorschriften der Union entspreche.Das teilte die Kommission am Montag (Ortszeit) mit. Ungarn habe letztes Jahr der Kommission über seinen Plan unterricht, für den Ausbau der Produktionskapazität der Fabrik von Samsung SDI in Göd 108 Millionen Euro zu gewähren.Laut der EU-Kommission investiert das koreanische Unternehmen seit 2017 1,2 Milliarden Euro in sein Werk im ungarischen Göd, um die Produktionskapzitäten für Lithium-Ionen-Zellen und Batteriepacks für Elektroautos zu erweitern.Die EU-Kommission bezweifelt, ob Budapests Plan den relevanten Vorschriften der EU entspreche. Es werde untersucht, ob Samsungs Investitionsentscheidung unmittelbar durch die öffentliche Unterstützung Ungarns verursacht worden sei oder die Investition ohne solche Unterstützung ohnehin getätigt worden wäre.