Nationales Sportfest für Menschen mit Beeinträchtigung beginnt heute

Photo : YONHAP News

Das jährliche nationale Sportfest für Menschen mit Beeinträchtigung wird am heutigen Dienstag in Seoul feierlich eröffnet.Die Eröffnungsfeier für die 39. National Para Games beginnt um 17.30 Uhr im Jamsil Sportkomplex im Osten der Hauptstadt.Die Hauptaufführung findet unter dem Thema „Jenseits des Klangs des Herzschlags“ statt. Dabei wird die Leidenschaft des Herzens zum Ausdruck gebracht, das in der Brust jeden Menschens schlägt.10.000 Sitze werden für allgemeine Zuschauer zur Verfügung gestellt. Ab 15 Uhr ist der Eintritt möglich und kostenlos.Die National Para Games finden bis Samstag statt.