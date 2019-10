LG Display ersetzt japanischen Fluorwasserstoff vollständig durch einheimische Produktion

Photo : KBS News

LG Display hat japanischen flüssigen Fluorwasserstoff für die Produktion von Displays und Panels in Südkorea hundertprozentig durch einheimische Produktion ersetzt.Das teilt ein Vertreter des südkoreanischen Displayherstellers am Montag mit.LG Display hatte bisher für die Fertigung von OLED-Panels und LCD-Panels in Südkorea flüssigen Fluorwasserstoff aus Japan verwendet. Nachdem Japan im Juli Restriktionen für die Lieferungen von drei Halbleiter- und Display-Materialien, darunter hochreiner Fluorwasserstoff, an Südkorea eingeleitet hatte, nahm die Firma Bemühungen um die einheimische Produktion von Fluorwasserstoff auf.Anfang September wurde erstmals koreanisches Material genutzt. Innerhalb von einem Monat gelang der hundertprozentige Ersatz durch das einheimische Material.Laut Informationen beendete Samsung Display jüngst Tests von einheimischem Fluorwasserstoff. Dieser werde für die Display-Produktion verwendet, sobald der Bestand aufgebraucht werde.