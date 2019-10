Nationales Seoul ADEX 2019 wird heute eröffnet

Die Seouler Internationale Ausstellung für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidiung (ADEX) wird heute eröffnet.



Die Ausstellung findet alle zwei Jahre statt, um die Ausfuhren der südkoreanischen Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Rüstungsindustrie und den Austausch von hochmodernen Luft- und Raumfahrttechnologien zu fördern.



Die diesjährige Veranstaltung findet bis zum 20. Oktober am Seoul Militärflugplatz in Seongnam statt. Daran nehmen 430 Unternehmen aus 34 Ländern teil, das ist die bisher größte Teilnehmerzahl.



Es werden mit Spitzentechnologien ausgerüstete neueste Flugzeuge und Geräte zur Schau gestellt. Ein Vorführmodell des koreanischen Kampfjets der nächsten Generation KF-X wird erstmals präsentiert. Ein Probeflug eines in Südkorea in Entwicklung befindlichen leichten bewaffneten Helikopters (LAH) ist geplant.



Die Kampfflugzeuge der südkoreanischen Luftwaffe von den Typen F-15K und KF-16 sowie die Schulungsflugzeuge KT-1 und T-50 werden zur Schau gestellt. Auch wird das Tarnkappenkampfjet vom Typ F-35A gezeigt. Zudem werden Waffensysteme des Heers wie Kampfpanzer vom Typ K2 ausgesetllt.



Auch Flugschauen sind vorgesehen, an denen sich neueste Flugzeuge aus dem In- und Ausland beteiligen.