Chinas Premierminister besucht Samsungs Chipfabrik in Xian

Photo : YONHAP News

Der chinesische Premierminister Li Keqiang hat unerwartet eine Halbleiterfabrik von Samsung Electronics in China besucht.Laut der Webseite der chinesischen Regierung am Dienstag suchte Li am Montag Samsungs Chipfabrik in Xian in der Provinz Shaanxi auf.Dabei sagte Li, der chinesische Markt sei riesig und seine Industrien bewegten sich vom Low-End- zum mittleren und High-End-Bereich, was enorme Geschäftsmöglichkeiten biete.China begrüße, dass High-Tech-Unternehmen aus der ganzen Welt einschließlich Samsung ihre Investitionen in China weiter ausbauen. China werde die Rechte des geistigen Eigentums strikt schützen und alle in China registrierten Unternehmen gleich behandeln, versprach Li.Die Webseite schrieb, dass 15 Milliarden Dollar in die Fabrik von Samsung investiert würden. Das Werk in Xian ist Samsungs einzige Produktionsstätte für Halbleiterspeicher im Ausland. Derzeit wird eine zweite Fabrik gebaut, für die sieben Milliarden Dollar investiert werden.Eine Informationsquelle in Peking sagte, dass Lis Besuch in Samsungs Fabrik als Signal für die künftige Verstärkung der Kooperation zwischen Südkorea und China betrachtet werde. Sollte ein Südkorea-Besuch von Präsident Xi Jinping innerhalb des Jahres zustandekommen, könnte dies konkretisiert werden.