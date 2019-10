Nordkorea will Südkorea Video von innerkoreanischem Fußballspiel bereitstellen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat versprochen, Südkorea ein Video eines heute in Pjöngjang stattfindenen Qualifikationsspiels zwischen beiden Koreas für die Fußballweltmeisterschaft zur Verfügung zu stellen.Demnach wird erwartet, dass die Übertragung des Spiels zu einem späteren Zeitpunkt in Südkorea noch doch möglich sein wird.Ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte am Dienstag gegenüber Reportern, Nordkorea habe versprochen, der südkoreanischen Mannschaft vor deren Abreise eine DVD des Spiels zu geben.Die Mannschaft wird am Mittwochnachmittag in Pjöngjang aufbrechen und über Peking nach Südkorea zurückkehren. Sie wird am Donnerstag gegen 0.45 Uhr am Flughafen Incheon erwartet.Das Video müsse technisch überprüft werden, bevor es ausgestrahlt werde, sagte der Beamte weiter. Außerdem hieß es, dass im Presseraum des Kim Il-sung-Stadions Internet verfügbar sei, was Kontakt mit der südkoreanischen Seite ermögliche.Der FIFA-Präsident Gianni Infantino wird nach Pjöngjang reisen, um das Qualifikationsspiel vor Ort zu verfolgen. Das Spiel beginnt heute um 17.30 Uhr im Kim Il-sung-Stadion.