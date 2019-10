Photo : YONHAP News

Auf dem Berg Seorak ist am Dienstag der erste Schnee in diesem Herbst gefallen.Das Wetteramt der Provinz Gangwon teilte mit, dass sich auf dem Gipfel Jungcheong in Höhe von 1.600 Metern der Regen gegen 5 Uhr in Schnee verwandelt habe.Im vergangenen Jahr wurde am 18. Oktober der erste Schnee auf dem Berg in der Provinz Gangwon registriert. Verglichen mit dem Vorjahr fiel der erste Schnee um drei Tage früher.Das Quecksilber auf dem Berg rutschte auf 0,1 Grad.