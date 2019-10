Preminierminister Lee drückt Mitgefühl für Taifun-Opfer in Japan aus

Photo : YONHAP News

Angesischts der massiven Schäden infolge des Taifuns Hagibis in Japan hat Premierminister Lee Nak-yon sein Mitgefühl ausgedrückt.Er hoffe, dass die Betroffenen so bald wie möglich zum ruhigen Alltag zurückkehren und die Schäden wiederaufgebaut werden könnten.In seiner Rede zum Auftakt der Kabinettssitzung teilte Lee zudem mit, dass auch Präsident Moon Jae-in dem japanischen Premier Shinzo Abe seinen herzlichsten Trost übermittelt habe.Diplomatische Beobachter in Seoul interpremieren die aufeinanderfolgednen Trostbotschaften von Moon und Lee auch als Signal für die Verbesserung der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern.Premierminister Lee wird nächste Woche an der Throbbesteigungsfeier des japanisches Königs Naruhito in Tokio teilnehmen.