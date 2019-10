Präsident Moon stellt im Hyundai Motor Center seine Zukunftsvision für Autos vor

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in nahm am Dienstag an einer Veranstaltung teil, bei der er die Vision des Landes für die künftige Automobilindustrie verkündet hat.Der Präsident versprach im Namyang-Forschungs- und Entwicklungszentrum von Hyundai Motor in Hwaseong, Provinz Gyeonggi , seine politischen Bemühungen auf die Förderung von wasserstoffbetriebenen und autonomen Fahrzeugen zu konzentrieren.Moon enthüllte zudem Ziel, Südkorea bis zum Jahr 2030 zum wettbewerbsfähigsten Land der Welt für zukünftige Automobile zu machen.Er traf sich auch mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, und informierte sich über die zukünftigen Strategien des Autoherstellers.Experten sagen, dass der Besuch von Moon bei der Veranstaltung nur einen Tag nach dem Rücktritt seines Justizministers zeige, dass er die Staatsführung auf die Wiederbelebung der Wirtschaft konzentrieren möchte.