Nordkorea schickt Südkorea Einladung zu Gewichtheben-Wettbewerb in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat südkoreanischen Athleten, die an der anstehenden Junioren-Asienmeisterschaft im Gewichtheben in Pjöngjang teilnehmen werden, offizielle Einladungen geschickt.Das teilte ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Dienstag Reportern mit. Das Verfahren für die Nordkorea-Reise der Athleten verlaufe ordnungsgemäß über den Asiatischen Gewichtheberverband.Wie verlautete, würden vier Mannschaften aus etwa 70 Personen am Freitag in Seoul aufbrechen, um über Peking nach Nordkorea zu reisen. Zwei Reporter würden ebenfalls die Sportdelegation begleiten.Der südkoreanische Gewichtheberverband werde beim Vereinigungsministerium eine Reisegenehmigung beantragen, sobald die nordkoreanische Botschaft in Peking Einreisevisa ausstellt.Die Jugend- und Junioren-Asienmeisterschaft im Gewichtheben wird am Sonntag in der nordkoreanischen Hauptstadt eröffnet. Daran würden etwa 400 Athleten aus verschiedenen Ländern teilnehmen, so der Beamte.