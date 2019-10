Nordkoreanische Nachrichtenagentur berichtet über Ausgang innerkoreanischen Fußballspiels

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Medien haben über den Ausgang des Qualifikationsspiels zwischen Süd- und Nordkorea für die Fußball-WM am Dienstag in Pjöngjng kurz berichtet.Die Nachrichtenagentur KCNA meldete am Dienstag, dass das Spiel zwischen dem nordkoreanischen und dem südkoreanischen Team in der zweiten asiatischen Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft 2022 in Pjöngjang stattgefunden habe.Das Spiel sei nach gegenseitiger heftiger Offensive und Verteidigung mit einem 0:0-Unentschieden zu Ende gegangen, hieß es.KCNA meldete auch, dass der FIFA-Präsident Gianni Infantino am Dienstag nach Nordkorea gereist sei. Er sah das innerkoreanische Fußballspiel im Kim Il-sung-Stadion und besuchte die Pjöngjanger Internationale Fußballschule sowie den Sitz des nordkoreanischen Fußballverbandes.Der Generalsekretär des Fußballverbandes, Kim Jang-san, empfing und verabschiedete die FIFA-Delegation am Internationalen Flughafen in Pjöngjang.