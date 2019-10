IWF senkt Wachstumsprognose für Südkorea auf zwei Prozent

Photo : KBS News

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die Wachstumsprognose für Südkorea nach unten korrigieirt.In seinem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick steht, dass Südkoreas Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um zwei Prozent wachsen werde. Damit senkte der IWF seine Prognose verglichen mit April um 0,6 Prozentpunkte.Die Wachstumsprognose für das kommende Jahr wurde von 2,8 auf 2,2 Prozent herabgesetzt.Der IWF senkte zugleich die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft für dieses Jahr auf drei Prozent und für das kommende Jahr auf 3,4 Prozent.Die Organisation ging davon aus, dass sich die Weltwirtschaft in einer synchronisierten Verlangsamung befinde. Die Weltwirtschaft werde dieses Jahr so schwach wie seit der globalen Finanzkrise vor zehn Jahren nicht mehr wachsen.Es werde für die Erholung der globalen Wirtschaft sehr hilfreich, dass die USA und China ihren Handelskonflikt beenden und das Vertrauen zurückgewinnen würden, betonte die Organisation.