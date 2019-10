Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un besucht Bausstellen in Samjiyon

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat erstmals seit sechs Monaten wieder Baustellen im Landkreis Samjiyon im Nordosten des Landes besucht.Dabei habe er die Bedeutung der Selbstständigkeit als Reaktion auf die von den USA geführten Sanktionen betont, berichtete die Nachrichentagentur KCNA am Mittwoch.Laut KCNA besichtigte Kim Baustellen in Samjiyon, wo die Bauarbeiten der zweiten Phase zur Modernisierung des Landkreises bald abgeschlossen würden. Er befand, dass die Bauarbeiten der zweiten Stufe im Allgemeinen gut erledigt würden.Kim hatte zuvor im April Samjiyon besucht. Das war sein erster öffentlicher Termin im Wirtschaftsbereich, nachdem der Nordkorea-USA-Gipfel im Februar in Hanoi ergebnislos beendet worden war. Kim soll zu jeder politisch und diplomatisch wichtigen Zeit den Landkreis Samjiyon besucht haben.Kim sagte, dass die aktuelle Lage des Landes wegen der Sanktionen und Druckausübung der feindseligen Kräfte schwierig sei. Vor Nordkorea liegen viele Schwierigkeiten und Nöte. Die Leiden, zu denen die anti-nordkoreanischen feindseligen Kräfte mit den USA das nordkoreanische Volk gedrängt hätten, würden sich in die Wut des Volkes verwandeln.Kim betonte, dass sich die Nordkoreaner weder eine Hilfe eines anderen wünschen sollten, noch einer Versuchung Gehör schenken sollten. Er fordere, Reichtum und Wohlstand aus eigener Kraft anzustreben und weiter den Banner der Selbstständigkeit hoch zu halten.