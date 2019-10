Südkorea präsentiert Vision für Zukunftsautos

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will die Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Industrie von Zukunftsautos bis 2030 auf das welthöchste Niveau heben.Die entsprechende Vision präsentierte die Regierung bei einer Zeremonie zur Verkündung der Staatsvision für die Industrie von Zukunftsautos. Sie fand am Dienstag im Namyang Forschungs- und Entwicklungszentrum von Hyundai Motor in Hwaseong in der Provinz Gyeonggi statt.Dabei veröffentlichte Industrieminister Sung Yoon-mo die Roadmap des Staates für die Industrie von Zukunftsautos 2030. Landministerin Kim Hyun-mee gab einen Plan für den Aufbau eines neuen Verkehrssystems für die Eröffnung der Ära von Zukunftsautos bekannt.Demnach will Südkorea im Jahr 2025 die praktische Anwendung von Flugautos verwirklichen. Im Jahr 2027 will das Land als weltweit Erster das vollständige autonome Fahren kommerzialisieren. Hierfür will die Regierung bis 2024 relevante Systeme und Infrastruktur aufbauen.Jedes drittes neues Fahrzeug in Südkorea soll bis 2030 ein umweltfreundliches Auto sein. Damit will Südkorea seinen Anteil am Weltmarkt auf zehn Prozent steigern.Präsident Moon Jae-in sagte bei der Zeremonie, Südkoreas Ziel sei es, bis 2030 das wettbewerbsfähigste Land auf dem Gebiet Zukunftsautos zu werden. Mit Zukunftsfahrzeugen wolle man in der Ära der vierten industriellen Revolution führend sein.