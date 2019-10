Präsident Moon fordert zügige Reform der Staatsanwaltschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat das Justizministerium und die Staatsanwaltschaft aufgefordert, die Maßnahmen zur Reform der Staatsanwaltschaft zügig umzusetzen.Moon traf am Mittwoch Vizejustizminister Kim Oh-soo und den Generaldirektor des Büros für Strafangelegenheiten des Justizministeriums, Lee Seong-yun, an seinem Amtssitz.Angesichts des Rücktritts von Justizminister Cho Kuk am Montag bat Moon, das Justizministerium gut zu leiten, während der Ministerposten vakant sei. Er forderte, dafür zu sorgen, dass die von Cho vorgelegten Reformmaßnahmen der Staatsanwaltschaft noch in diesem Monat bei der Kabinettssitzung verabschiedet würden.Der Staatschef verlangte außerdem, Maßnahmen zur Inspektion auszuarbeiten, die eine starke Selbstreinigungsfunkion innerhalb der Staatsanwaltschaft darstellen würden.Außerdem hieß es, es werde einige Zeit dauern, Chos Nachfolger zu bestimmen.