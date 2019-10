US-Beamter: Washington weiterhin bereit für Atomverhandlungen mit Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Die USA sind weiterhin bereit, die Verhandlungen mit Nordkorea über die Abrüstung ihres Atomwaffenprogramms fortzusetzen.Dies gab der stellvertretende Staatssekretär für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, David Stilwell, am Mittwoch in einer in einer schriftlichen Erklärung bekannt, die dem Unterausschuss für Außenbeziehungen des Senats zu Ostasien im Vorfeld einer Anhörung vorgelegt wurde.Washingtons Ziel sei es, die endgültige, vollständig und überprüfbare Denuklearisierung Nordkoreas zu erreichen. Die USA seien ebenfalls bereit, andere Vereinbarungen zu erörtern, die zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un auf ihrem ersten Gipfeltreffen im Juni 2018 in Singapur erzielt worden seien.Der US-Beamte bekräftigte jedoch, dass die vom UN-Sicherheitsrat gegen Nordkorea verhängten Sanktionen weiterhin in Kraft bleiben, und forderte die internationale Gemeinschaft dazu auf, Sanktionsumgehungsversuche weiter zu bekämpfen.