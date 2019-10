39 US-Abgeordnete unterzeichnen Resolution für Ende von Koreakrieg

Photo : YONHAP News

Immer mehr Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses haben eine Resolution unterzeichnet, die die offizielle Beendigung des Koreakriegs verlangt.Der demokratische Abgeordnete Dwight Evans habe nun die Resolution unterzeichnet, teilte das Korean American Public Action Committee (KAPAC), eine politische Organisation von Korea-Amerikanern, am Mittwoch (Ortszeit) mit.Bisher hätten insgesamt 36 Abgeordnete des Repräsentantenhauses die Resolution mit ihrer Unterschrift unterstützt, hieß es. Zu den Unterzeichnern zählen der koreanisch-amerikanische Abgeordnete Andy Kim, die Vorsitzende der parlamenatarischen Gruppe Asian Pacific American Caucus, Judy Chu, und die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Tulsi Gabbard.Brad Sherman, Vorsitzender des Unterkomitees für Asien und Pazifik im Repräsentantenhaus, hatte am 12. Oktober bei einer Veranstaltung des KAPAC gesagt, es sei jetzt an der Zeit, den Koreakrieg offiziell zu beenden. Jetzt müsse das 1953 abgeschlossene Waffenstillstandsabkommen beendet und ein Friedensvertrag unterzeichnet werden. Hierfür unternähmen sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus Bemühungen.