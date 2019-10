Außenministerin Kang stattet Kasachstans Präsidenten Anstandsbesuch ab

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-hwa hat dem kasachischen Präsidenten Qassym-Schomart Toqajew einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.Das Treffen sei am Mittwoch anlässlich Kangs Teilnahme am 12. Kooperationsforum zwischen Südkorea und Zentralasien in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan erfolgt, teilte das Außenministerium in Seoul am Donnerstag mit.Kang sagte dabei, die Kooperation mit Kasachstan, Südkoreas größter Handelspartner und Investitionsziel in Zentralasien sowie ein wichtiger Partner für die Neue Nordpolitik, sei von großer Bedetung. Sie hoffe, dass beide Länder ihre Zusammenarbeit unter anderem auf den Gebieten erweitern würden, die ihre Staatschefs im April diskutiert hätten.Südkorea und Kasachstan nahmen anlässlich des Staatsbesuchs von Präsident Moon Jae-in in dem zentralasiatischen Land im April ein neues Kooperationsprogramm namens „Fresh Wind“ an.Toqajew würdigte die dynamische Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Staaten in verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Handel, Kultur und Personenaustausch. Er hoffe, dass die Kooperation durch die aufrichtige Umsetzung von „Fresh Wind“ vorangetrieben werde.