Samsungs Markenwert übertrifft 60 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Der Markenwert von Samsung Electronics hat den Wert von 60 Milliarden Dollar übertroffen.Samsung blieb unverändert auf Platz sechs in der diesjährigen Rangliste der 100 wertvollsten globalen Marken, die das Markenberatungsunternehmen Interbrand veröffentlichte. Damit befindet sich Samsung das achte Jahr in Folge unter den Top-Ten.Samsungs Markenwert erreichte 61,1 Milliarden Dollar und stieg damit um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der bisher höchste Stand.Unter den asiatischen Marken war Samsung Spitzenreiter. Dahinter folgte die japanische Automarke Toyota mit 56,2 Milliarden Dollar auf Platz sieben.Hyundai Motor verbesserte sich um fünf Prozent auf 14,15 Milliarden Dollar und lag damit an 36. Stelle. Kia Motors rutschte um sieben Ränge auf Platz 78, sein Markenwert sank um sieben Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar.