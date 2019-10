Abe sendet Opfergabe an umstrittenen Yasukuni-Schrein

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Shinzo Abe sandte am Donnerstag ein rituelles Opfer an den umstrittenen Yasukuni-Schrein, an dem die Kriegstoten Japans, einschließlich mehrere Kriegsverbrecher der Klasse A, geehrt werden.Japans Kyodo News berichtete, dass Abe am Donnerstag, dem ersten Tag des alljährlichen Herbstfestivals des Schreins, einen Masakaki-Baum nach Yasukuni geschickt hat.Abe hat den umstrittenen Schrein seit Dezember 2013 nicht mehr besucht, was für Tokios Beziehungen zu Südkorea und China von Belang sein könnte. Stattdessen hat er Opfergaben während der Frühlings- und Herbstfeste und am 15. August, dem Tag, an dem sich Japan 1945 den alliierten Streitkräften ergab, geschickt .Das jüngste Opfergabe erfolgt während eskalierender Spannungen zwischen Südkorea und Japan beim Handel und historischen Fragen.Yasukuni befindet sich im Zentrum von Tokio und ehrt mehr als zwei Millionen Japaner, darunter 14 Klasse-A-Verbrecher, die bei den Gerichtsverfahren in Tokio nach der Kriegsniederlage ermittelt wurden.