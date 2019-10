Seoul sieht Möglichkeit für Treffen zwischen Premierminister Lee und Abe

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung rechnet offenbar mit der Möglichkeit, dass Premierminister Lee Nak-yon nächste Woche zu einem Treffen mit Japans Premier Shinzo Abe in Tokio zusammenkommen könnte.Das sagte ein Außenministeriumsbeamter nach einem weiteren Gespräch zwischen Generaldirektoren beider Außenministerien, Kim Jung-han und Kenji Kanasugi, am Mittwoch in Seoul. Ein Termin zum Treffen mit Abe stehe jedoch noch nicht fest, fügte er hinzu.Premierminister Lee besucht nächste Woche Tokio zur Teilnahme an der Thronbesteigungsfeier des japanischen Königs Naruhito.Angesichts der anstehenden Konflikte unter anderem über Japans Handelsrestriktionen gegenüber Südkorea und die Entschädigung der Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs sollen allerdings keine nennenswerten Fortschritte erzielt worden sein. Zwischen beiden Staaten bestünden noch ziemlich große Meinungsdifferenzen, hieß es weiter.Die Aufmerksamkeit der diplomatischen Beobachter in Seoul richtet sich darauf, ob Premierminier Lee mit Abe zusammenkommen und einen Durchbruch in den abgekühlten Beziehungen zwischen beiden Ländern herbeiführen wird.