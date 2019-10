Kriminalpsychologin Lee Soo-jung auf Liste der BBC 100 Women

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Kriminalpsychologin Lee Soo-jung ist auf die BBC-Liste der 100 wichtigsten Frauen des Jahres 2019 gesetzt worden.Der britische Sender begründete die Aufnahme der Kriminal-Profilerin an der Kyonggi Universität in Seoul damit, dass Lee an Ermittlungen zahlreicher spektakulärer Mordverbrechen teilgenommen habe. Hoch geschätzt wurde zudem Lees Rolle bei der Verbesserung des Rechtssystems gegen Verbrechen, darunter der Einführung des Anti-Stalking-Gesetzes.Unter den BBC 100 Women befindet sich auch die Teenager-Umweltaktivistin aus Schweden Greta Thunberg.