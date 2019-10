Staatspräsident Moon will Staatsausgaben zur Konjunkturbelebung erhöhen

Photo : YONHAP News

Die Seouler Regierung will aktiv Staatsausgaben erhöhen, um die Konjunktur zu beleben und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen.Bei einer Sitzung in Seoul sagte Staatspräsident Moon Jae-in, laut der Prognose werde dieses Jahr der niedrigste Zuwachs seit 2009 kurz nach der globalen Finanzkrise erwartet. Durch den erhitzten Handelskonflikt sowie die drastische Verschlechterung der Konjunktur im Herstellungsgewerbe weltweit sei in den meisten Länder der Welt die Verlangsamung des Wachstums erkennbar.Moon sagte weiter, Südkorea sei ein Land, dessen Abhängigkeit vom Außenhandel in der Herstellungsindustrie groß sei. Es sei die Aufgabe der Regierung, durch die Erweiterung von Staatsausgaben die Konjunktur zu beleben.Ebenfalls wichtig sei es, dass durch den Ausbau von Investitionen aus dem privaten Sektor der Wirtschaft mehr Schwung verliehen werde, ergänzte das Staatsoberhaupt.