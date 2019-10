Medien: Moon wird voraussichtlich Brief an Abe über Premierminister Lee schicken

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird voraussichtlich anlässlich des anstehenden Japan-Besuchs von Ministerpräsident Lee Nak-yon ein Schreiben an den japanischen Premierminister Shinzo Abe schicken.In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo sagte Lee, dass er Moon gebeten habe, einen Brief an Abe zu schreiben. Lee wird nächste Woche nach Japan reisen, um an der Thronbesteigung von Kaiser Naruhito teilzunehmen.Er hoffe, dass beide hochrangigen Politiker die anstehenden Angelegenheiten zwischen Südkorea und Japan lösen würden. Hierfür wolle er die Rolle eines Boten spielen, sagte Lee weiter.Der Premierminister äußerte, er glaube, dass es für beide Länder möglich sei, während der Amtszeit von Moon und Abe die Streitigkeiten beizulegen. Dafür habe Moon auch seinen festen Willen.Zum Konflikt um die Entschädigungsklagen frührerer koreanischer Zwangsarbeiter gegen japanische Unternehmen sagte Lee, dass der aktuelle Zustand bedauerlich sei. Beide Seiten führten auch Gespräche hinter verschlossenenen Türen.In einem am selben Tag veröffentlichten Interview mit der japanischen Zeitung „Asahi Shimbun“ sagte Lee, Präsident Moon sei der Meinung, dass die Frage der Zwangsarbeit die zukunftsorientierten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan nicht beeinträchtigen sollte. Diskussionen zwischen den für Diplomatie zuständigen Behörden setzten sich fort. Moon suche nach Maßnahmen, die die Opfer der Zwangsrekrutierung akzeptieren könnten, sagte Lee weiter, ohne Details zu nennen.Lee sagte außerdem, dass Südkorea seine Entscheidung für die Beendigung des Abkommens mit Japan über den Austausch von Militärinformationen überdenken könnte, sollte Tokio seine Exportbeschränkungen gegen Südkorea zurücknehmen.