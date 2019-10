Vogelgrippe in Provinz Nord-Chungcheong entdeckt

Photo : YONHAP News

Ein Fall von Vogelgrippe wurde n der Provinz Nord-Chungcheong nachgewiesen.Das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten teilte am Donnerstag mit, dass der H5-Typ des Virus in wildem Vogelkot entdeckt wurde. Dieser wurde an zwei Bächen in Cheongju angesammelt.Das Ministerium sagte, dass es vier bis fünf Tage dauern wird, um festzustellen, ob es sich bei dem Virus um einen hochpathogenen Stamm handelt.Darüber hinaus verstärkte das Ministerium die Inspektion und Überwachung der Quarantäne in einem Umkreis von zehn Kilometern rund um die Bäche. Zudem wurde das Gebiet weitgehend desinfiziert.