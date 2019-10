Japanische Abgeordnete besuchen umstrittenen Yasukuni-Schrein

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe japanischer Abgeordnete hat den umstrittenen Yasukuni-Schrein besucht.Ihr Besuch sei am Freitagvormittag, dem zweiten Tag des Herbstrituals des Schreins, erfolgt, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. An dem Schrein in Tokio werden auch Kriegsverbrecher der A-Klasse zur Zeit des Zweiten Weltkriegs geehrt.Am Donnerstag besuchte der Minister für Angelegenheiten von Okinawa und den Nördlichen Territorien, Seiichi Eto, den Schrein. Es war der erste Yasukuni-Besuch eines amtierenden japansichen Kabinettsmitglieds seit zweieinhalb Jahren anlässlich des Tags der Niederlage im Zweiten Weltkrieg oder eines Rituals.Premierminister Shinzo Abe schickte eine Opfergabe an den Schrein. Tadamori Oshima, Präsident des Unterhauses des Parlaments, und der Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales, Katsunobu Kato, schickten ebenfalls Opfergaben.Die Regierungen Südkoreas und Chinas veurteilten am Donnerstag den Yasukuni-Besuch und die Opfergabe von japanischen Politikern.